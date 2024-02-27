Geçirdiği beyin kanamasından sonra peş peşe iki ameliyat olan ve başrol olduğu Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kalan Settar Tanrıöğen'in geçici hafıza kaybı yaşadığı ve senaryo ile oyuncu isimlerini unuttuğu ortaya çıktı. Settar Tanrıöğen iyileşti mi? Settar Tanrıöğen son durum ne?

SETTAR TANRIÖĞEN İYİLEŞTİ Mİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Settar Tanrıöğen'in geçirdiği beyin kanaması sonrası zaman zaman geçici hafıza kaybı yaşadığı, diziyle ilgili birçok detayı ve isimleri unuttuğu öğrenildi. Usta aktör iyileşme sürecinin yavaş ilerlemesi ve zamana yayılacak olması yüzünden projeye veda etmek zorunda kaldı.

SETTAR TANRIÖĞEN YERİNE AHMET MÜMTAZ TAYLAN GELİYOR

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde Settar Tanrıöğen'in oynadığı Abdullah'tan hamile olduğunu söyleyen Alev herkesi şaşkın çevirmişti. Dizide Abdullah'ın koronvirüse yakalandığı için karantinada olduğu söylenirken Gold Film'den dün açıklama geldi. Tanrıöğen'in kadroya veda ettiği belirtilen açıklamada "Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen'e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır" denildi.