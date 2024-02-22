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Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu nasıl? Oyuncu Settar Tanrıöğen hastalığı ne?

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Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu merak ediliyor. Tanrıöğen'in hangi hastalığa yakalandığı ve sağlık durumunun ne olduğu konusunda bilgi arayışı sürüyor. Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu nasıl? Oyuncu Settar Tanrıöğen hastalığı ne? sorularına yanıt aranıyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah rolünü oynayan Settar Tanrıöğen geçtiğimiz haftalarda sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Peki, Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu nasıl? Oyuncu Settar Tanrıöğe

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu nasıl? Oyuncu Settar Tanrıöğen hastalığı ne? sorularına yanıt aranıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde oynayan Settar Tanrıöğen'in son durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu nasıl? Oyuncu Settar Tanrıöğen hastalığı ne? Detaylar haberimizdedir...

SEETAR TANRIÖĞEN'İN SON DURUMU NEDİR?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah rolünü oynayan Settar Tanrıöğen geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirdi. İki kez ameliyat olan yaklaşık 4 haftadır hastanede tedavi gören Tanrıöğen bir aksilik olmazsa yarın taburcu edilmesi planlanıyordu ancak iyileşme süresi beklenenden yavaş ilerlediği için tedavisine devam edilme kararı alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, beyin kanaması geçiren Tanrıöğen, 26 Ocak tarihinden beri özel bir hastanede tedavi görüyor. Birer gün aralıklarla 2 kez ameliyat edilen usta oyuncunun yarın taburcu olması planlanıyordu. 61 yaşındaki usta oyuncunun doktorları tedavinin hastanede devam etmesine karar verdi. Doktorların ziyaret yasağı koyduğu Tanrıöğen başrol olduğu Kızılcık Şerbeti'nde 2 bölüm daha yer alamayacak.

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu nasıl? Oyuncu Settar Tanrıöğen hastalığı ne?

SEETAR TANRIÖĞEN'İN HASTALIĞI NEDİR?

Beyin kanaması geçirerek 2 kez ameliyat olan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen'in yarın taburcu olması planlanıyordu ancak iyileşme süresi yavaş ilerlediği için tedavisine devam edilme kararı alındı. Ziyaret yasağı konulan oyuncu 2 bölüm daha dizide yer almayacak.

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

Kızılcık Şerbeti Settar Tanrıöğen Ünlüler Gündem Magazin Yaşam Haberler

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