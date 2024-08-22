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Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Servet Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Servet Operasyonu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Servet Operasyonu konusu, özeti ve Servet Operasyonu oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Servet Operasyonu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Servet Operasyonu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Servet Operasyonu filmini izleyecek olanların merak ettiği Servet Operasyonu konusu nedir, Servet Operasyonu oyuncuları kimler ve Servet Operasyonu özeti gibi konuları inceliyoruz.

SERVET OPERASYONU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Servet Operasyonu (İngilizce özgün adıyla: Operation Fortune: Ruse de Guerre), Guy Ritchie tarafından yönetilen ve Ritchie, Ivan Atkinson ve Marn Davies tarafından yazılan yeni bir Amerikan casus aksiyon komedi filmidir. Filmde Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone ve Hugh Grant rol alıyor. Film, 13 Ocak 2023'te Türkiye'de vizyona girmiştir.

Gösterime giriş tarihi: 13 Ocak 2023 (Türkiye)

Jason Statham - Orson Fortune

Aubrey Plaza

Bugzy Malone

Josh Hartnett - Danny Francesco

Cary Elwes - Nathan Jasmine

Hugh Grant - Greg Simmonds

Lourdes Faberes - Emilia

Max Beesley - Ben Harris

Eddie Marsan - Knighton

Kaan Urgancıoğlu - Casa

Osman Demir
Osman Demir
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