Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Servet Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Servet Operasyonu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Servet Operasyonu konusu, özeti ve Servet Operasyonu oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Servet Operasyonu filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Servet Operasyonu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Servet Operasyonu filmini izleyecek olanların merak ettiği Servet Operasyonu konusu nedir, Servet Operasyonu oyuncuları kimler ve Servet Operasyonu özeti gibi konuları inceliyoruz.
SERVET OPERASYONU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Servet Operasyonu (İngilizce özgün adıyla: Operation Fortune: Ruse de Guerre), Guy Ritchie tarafından yönetilen ve Ritchie, Ivan Atkinson ve Marn Davies tarafından yazılan yeni bir Amerikan casus aksiyon komedi filmidir. Filmde Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone ve Hugh Grant rol alıyor. Film, 13 Ocak 2023'te Türkiye'de vizyona girmiştir.
Gösterime giriş tarihi: 13 Ocak 2023 (Türkiye)
Jason Statham - Orson Fortune
Aubrey Plaza
Bugzy Malone
Josh Hartnett - Danny Francesco
Cary Elwes - Nathan Jasmine
Hugh Grant - Greg Simmonds
Lourdes Faberes - Emilia
Max Beesley - Ben Harris
Eddie Marsan - Knighton
Kaan Urgancıoğlu - Casa