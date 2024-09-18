Serkan Özcan kimdir? Halk Tv konuğu Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? Serkan Özcan biyografisi!

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu İBB Başkan Danışmanı Serkan Özcan oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Serkan Özcan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Serkan Özcan kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Serkan Özcan kimdir? Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? Serkan Özcan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SERKAN ÖZCAN KİMDİR?

Serkan Özcan, 1977 yılında Konya'da dünyaya geldi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden 1999 yılında mezun olmuştur. Eğitim hayatını Amerika Birleşik Devletleri'nde, University of Illinois at Urbana-Champaign'de finans üzerine yüksek lisans yaparak devam ettirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda 1999-2006 yılları arasında uzman olarak görev yapmış, ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) başkan danışmanı olarak çalışmıştır. Bu dönemde, ulusal ve uluslararası finansal gelişmeleri takip ederek Türk finansal sistemi üzerindeki etkilerini değerlendirmiştir.

2010-2012 yılları arasında Vakıflar Bankası'nda başekonomist olarak görev almış ve aynı dönemde Vakıf Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak da bulunmuştur. 2012-2015 yılları arasında Odea Bank A.Ş.'de ekonomik araştırmalar ve stratejik planlamadan sorumlu genel başkan yardımcılığı yapmıştır.

2015 yılından itibaren Turkey Macro View (TMV) Consulting'in kurucu yöneticisi olarak kariyerine devam eden Özcan, Türkiye ve uluslararası alanda birçok ekonomi ve finans konferansında konuşmacı olarak yer almış, çeşitli dergilere makaleler yazmıştır. Ayrıca, Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde kurulan Gelecek Partisi'nin sözcüsü olarak siyasi kariyerini sürdürmüş ve 5 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak atanmıştır.