Serkan Kantaş kimdir? Memleket Partisi Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı Serkan Kantaş kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Çubuk Belediye Başkan adayı ise Serkan Kantaş oldu. Serkan Kantaş kimdir? Serkan Kantaş nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

SERKAN KANTAŞ KİMDİR?

Yazılım uzmanı olduğu bilinen Serkan Kantaş, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi Ankara Çubuk Belediye Başkan adayıdır.