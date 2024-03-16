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Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli?

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Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? CHP'nin Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser hakkında merak edilenler. Güleser'in yaşı, nereli olduğu ve politik geçmişi hakkında bilgiler.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan adayı ise Şeref Güleser. Şeref Güleser nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ŞEREF GÜLESER KİMDİR?

Şeref Güleser 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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