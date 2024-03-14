Serdar Türken kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Tufanbeyli Belediye Başkan adayı Serdar Türken kaç yaşında, nereli?
Serdar Türken kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana- Tufanbeyli Belediye Başkan adayı Serdar Türken kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Adana -Tufanbeyli Belediye Başkan adayı olan Serdar Türken hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Serdar Türken'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Serdar Türken kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Tufanbeyli Belediye Başkan adayı Serdar Türken kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
SERDAR TÜRKEN KİMDİR?
Serdar Türken, Yeniden Refah Partisi Adana- Tufanbeyli Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Adana - Tufanbeyli Belediye Başkan adayı Serdar Türken esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.