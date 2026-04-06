Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yaptığı açıklamayla sevenlerini duygulandırdı. Ortaç, “Bana bir söz verin, ben ölünce bu şarkıları yaşatın” diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

  • Serdar Ortaç, hayranlarından şarkılarını yaşatmalarını istedi.
  • Serdar Ortaç, 35 yıldır müzik sektöründe ayakta kaldığını belirtti.
  • Serdar Ortaç, yakında öleceğini ve şarkılarının herkese ulaştırılmasını istediğini söyledi.

Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Serdar Ortaç, yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Ünlü sanatçı, kariyeri ve şarkılarıyla ilgili samimi ifadeler kullandı.

"BU ŞARKILARI YAŞATIN"

Ortaç, sevenlerine seslenerek, “Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın. Bunlara sağlığımda klip çekmediler. Kimseye ulaştırmadılar” dedi.

"35 YILDIR AYAKTAYIM"

Sanat hayatında zor dönemler geçirdiğini de dile getiren Ortaç, “Herkes elinden geleni yaptı ben batayım diye ama hâlâ batmadım, 35 sene oldu” ifadelerini kullandı.

DUYGUSAL MESAJ

Ünlü şarkıcı, sözlerinin sonunda ise “Yakında ölüp gideceğim, bunları herkese ulaştırın” diyerek hayranlarına duygusal bir mesaj verdi.

SERDAR ORTAÇ KİMDİR

Serdar Ortaç, 16 Şubat 1970’te İstanbul’da doğan Türk pop müziği sanatçısı, söz yazarı ve bestecidir. 1994 yılında çıkardığı Karabiberim albümüyle büyük çıkış yakalayarak Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca birçok hit şarkıya imza atan Ortaç, sahne performansları ve açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelmektedir. Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden sanatçı, müzik çalışmalarına devam etmektedir.

Musa Can Çayan
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Davanın seyri değişiyor! Savcıdan Nevzat Bahtiyar için yeni talep
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu

Kritik nokta hedef alındı: ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmed Bin Tellak:

kimse adını anmayacak emin ol, kıbrıstaki kumarhanelere söyle onlar yaşatsın adını !

Yalçın Küçük hayatını kaybetti

Yalçın Küçük hayatını kaybetti
Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı

Daha imzası bile kurumamıştı! En Nesyri'ye güle güle dediler
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber

Taraftarı havalara uçuran haber geldi!

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Yalçın Küçük hayatını kaybetti

Yalçın Küçük hayatını kaybetti
Hamaney'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay

Hamaney'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı