Serdar Öktem öldü mü, sağlık durumu nasıl? Silahlı saldırıya uğradı

SERDAR ÖKTEM ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Sinan Ateş cinayetinde bir süre tutuklu kalan avukat avukat Serdar Öktem İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında uğradığı silahlı suikastta hayatını kaybederken, olay yerinden ilk görüntüler geldi. Otomobilin sürücü kısmındaki cama çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken Öktem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öktem'in saldırıya uğradığı olay yerinden ilk görüntüler geldi. Öktem'in aracına çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü.

AVUKAT SERDAR ÖKTEM KİMDİR?

Avukat Serdar Öktem, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayeti davasında kısa süreli tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmuş ve tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.