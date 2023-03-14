Serbest Hoca olarak tanınan evli sevgilisi Reşit Bozdağ'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olan Melis Buse Betkayan, katıldığı canlı yayında Bozdağ ile görüşmeye devam ettiklerini söylemesi üzerine arama motorlarında Serbest Hoca Reşit Bozdağ kimdir? Serbest Hoca kaç yaşında, nereli? soruları aratıldı.

Melis Buse Betkayan, bir süredir Serbest Hoca ismiyle tanınan evli Reşit Bozdağ ile aşk yaşıyor. Önceki gün sosyal medya hesabından kanayan kulağının fotoğrafını paylaşan Betkayan, sevgilisinden şiddet gördüğünü ve şikayetçi olduğunu söyledi. Gündeme gelen isim ile ilgili Serbest Hoca Reşit Bozdağ kimdir? Serbest Hoca kaç yaşında, nereli? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde...

SERBEST HOCA REŞİT BOZDAĞ KİMDİR?

Eskiden Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan ile ilişki yaşayan isim Şanlıurfalıdır. İnstagram'da 29,2 B takipçisi bulunan Reşit Bozdağ TikTok platformunda da hayran kitlesine sahiptir. Galatasaray taraftarı olan Bozdağ hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor.