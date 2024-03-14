Şeniz Doğan kimdir? CHP Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Şeniz Doğan kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Denizli Merkezefendi Belediye Başkan adayı ise Şeniz Doğan. Şeniz Doğan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ŞENİZ DOĞAN KİMDİR?

Şeniz Doğan, 1980 yılında Denizli'nin Bekilli ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, dil eğitimi almak için Londra'ya gitmiştir. 2002 yılında Hukuk Fakültesi'nden başarıyla mezun olan Doğan, meslek hayatına Denizli'de avukat olarak başlamıştır. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Meclisi ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine seçilmiş, bu görevini 2018 yılına kadar sürdürmüştür. 2018 yılında, meclis üyeliği görevlerinden istifa ederek milletvekili adayı olmuştur. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir.

Kadın Haklarını Koruma Derneği Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi olan Doğan, aynı zamanda Denizli Barosu komisyonlarında uzun süre görev yapmıştır. Evli olan ve bir çocuk annesi olan Şeniz Doğan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.