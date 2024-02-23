Senden Önce final mi? Senden Önce dizisi final mi yaptı? Senden Önce dizisi bitti mi, neden bitti?

Senden Önce final mi? Sorusu, gündeme gelmekte olan haberlerin ardından merak konusu oluyor. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Senden Önce dizisi reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. Kadrosunda Alp Navruz, Sinem Ünsal, Nilperi Şahinkaya, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer ve Altan Erkekli başrolünde yer aldığı Senden Önce final mi? Senden Önce dizisi final mi yaptı? Senden Önce dizisi bitti mi, neden bitti?

SENDEN ÖNCE FİNAL Mİ?

Senden Önce dizisinin ekran macerası kısa sürdü. 2. bölümü yayınlanan dizi 3. bölümle final yapacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2. bölümü yayınlanan dizi istenilen reyting rakamlarına ulaşamadığı için 3. bölümde ekran macerasını noktalayacak.

SENDEN ÖNCE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Senden Önce' adlı televizyon dizisinde Hakan, Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarından birinin sahibidir. Ancak, altı ay önce evlendiği eşi Merve ile son zamanlarda bazı sorunlar yaşamaya başlamıştır. Bu karmaşık dönemde, Hakan'ın hayatına Sahra adında bir kadın girer. Sahra'nın hayatlarına girişi, Merve ve Hakan'ın birbirlerine olan sevgilerini, sırlarını ve sadakatlerini sorgulamalarına neden olur.