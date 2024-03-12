Semra Doğan kimdir? Zafer Partisi Antalya- İbradı Belediye Başkan adayı Semra Doğan kaç yaşında, nereli?
Semra Doğan kimdir? Zafer Partisi Antalya- İbradı Belediye Başkan adayı Semra Doğan kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin İbradı Belediye Başkan adayı olan Semra Doğan'ın kim olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Semra Doğan'ın yaşı ve detaylı bilgileri hakkında bilgi arayışı devam ediyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısında partisinin Belediye Başkan adaylarını açıklamıştı. Özdağ, Antalya- İbradı Belediye Başkan adayının Semra Doğan olacağını duyurdu. Peki, Semra Doğan kimdir? Zafer Partisi Antalya- İbradı Belediye Başkan adayı Semra Doğan kaç yaşında, nereli?
SEMRA DOĞAN KİMDİR?
Semra Doğan, Zafer Partisi'nin Antalya- İbradı Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.