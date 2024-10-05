Semih Çelik VİDEOSU'nda ne diyor, Semih Çelik VİDEOSU İZLE!

İstanbul'da yarım saat arayla iki genç kızı katleden Semih Çelik isimli caninin geçtiğimiz yıl çektiği video ortaya çıktı. Korku filmini andıran videoda Çelik, "Bu hayattan giderken can almak istiyorum ve bu insanın sen olması daha değerli" ifadelerine yer veriyor. Semih Çelik VİDEOSU ne diyor, Semih Çelik VİDEOSU İZLE!

SEMİH ÇELİK VİDEOSUNDA NE DİYOR?

Türkiye'yi sarsan bu olay sonrası 2 kadını vahşice katleden Semih Çelik'in takıntı haline getirdiği ve dün katlettiği İkbal Uzuner için geçtiğimiz yıl çektiği video ortaya çıktı. Korku filmlerini andıran görüntüde Çelik, genç kızı daha önce de öldürmek istediğini ancak yapamadığını belirtiyor.

"SENİ ÖLDÜRMEYE GELMİŞTİM"

Ekol TV tarafından yayınlanan videoda "İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum" diyerek söze başlayan Çelik, "Benim yüzümden yaşamış oldukların için özür dilerim. Beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim, bu hayattan giderken can almak istiyorum ve bu insanın sen olması daha değerliydi benim için. Kalbini çıkartmak, gözlerini… Tanrı o kadar yardım etti ki sana, iyi ki olmadı böyle bir şey" ifadelerine yer veriyor.