Semih Çelik'in mezarını parçaladılar

İstanbul'da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldüren ve ardından da tarihi surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik davasında takipsizlik kararı çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi ve dosya kapandı.

MEZARI TAHRİP EDİLDİ

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda 2 genç kızı katleden Semih Çelik'in kabri balyoz ve çekiç darbeleriyle darmadağın edilirken, mezar taşı yerinden sökülerek parçalanmış halde bırakıldı.