Semih Çelik'in mezarını parçaladılar

Semih Çelik'in mezarını parçaladılar
İstanbul'da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik'in mezarı balyoz ve çekiç darbeleriyle tahrip edildi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Semih Çelik davasında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
  • Semih Çelik'in mezarı balyoz ve çekiç darbeleriyle tahrip edildi ve mezar taşı parçalandı.

İstanbul'da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldüren ve ardından da tarihi surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik davasında takipsizlik kararı çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi ve dosya kapandı.

MEZARI TAHRİP EDİLDİ

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda 2 genç kızı katleden Semih Çelik'in kabri balyoz ve çekiç darbeleriyle darmadağın edilirken, mezar taşı yerinden sökülerek parçalanmış halde bırakıldı.

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarımhmtc:

Buna bir de mezar taşı mı yaptırdınız !!!!

Yorum Beğen119
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

her hangi bir ülkede halka zulüm eden kul millet yetim hakkı yiyen devletin milletin malını eşe dosta yandaşa peşkeş çeken milleti ayrıştırıp birbirine düşüren zalimler adaletsizler hukuksuzlar bu mezarın halini görüp ibret alması lazım

yanıt4
yanıt2
Haber YorumlarıAdanalı volkan:

ormana atcaktınız domuzlar çakallar yerdi mezarı bile var şu hale bak

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Orhan:

Buna mezar taşı yaptiranida alin

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

mezarın güzel olsa ne olur ki ? Allah katında haksız yere can almak haksız yere insan öldürmenin affı yok...

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Ruh hastalarının sonu

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
