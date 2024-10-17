Semih Çelik'in hastane raporları

İstanbul'da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katledip ardından surlardan atlayarak intihar eden 19 yaşındaki Semih Çelik'in 2022 yılına ait hastane raporları gün yüzüne çıktı. Raporda, Çelik'in bir yakını tarafından sürekli gözetim altında tutulması gerektiği belirtilmiş, ancak aile tarafından bu uyarının dikkate alınmadığı ortaya çıkmıştı. Peki, Semih Çelik'in hastane raporlarında ne yazıyor?

SEMİH ÇELİK'İN HASTANE RAPORLARI

Türkiye'yi sarsan olayda, Semih Çelik'in 2022 yılında yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle Şubat ayında kendisine zarar verdiği ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Hastanede hazırlanan rapor, genç adamın durumunun ciddiyetini açıkça ortaya koyuyor.