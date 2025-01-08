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Selma Aliye Kavaf Deva Partisi'nden neden istifa etti?

Selma Aliye Kavaf Deva Partisi'nden neden istifa etti?
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Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Selma Aliye Kavaf, 2020 yılında Ali Babacan liderliğinde kurulan DEVA Partisi'ne katılmasıyla yeniden dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak, son günlerde "Selma Aliye Kavaf DEVA Partisi'nden neden istifa etti?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

2019 yılında aktif siyasete geri dönen Kavaf, DEVA Partisi kurucular kurulu üyeleri arasında yer almış ve partinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilmişti. Ancak istifa haberi, hem parti tabanında hem de kamuoyunda merak uyandırdı. Kavaf'ın istifasının ardında hangi nedenlerin yattığı konusunda çeşitli yorumlar yapılırken, bu durum partideki mevcut iç dinamikler ve siyasi ayrışmalarla ilişkilendiriliyor. "Selma Aliye Kavaf neden istifa etti?" ve "Bu istifa DEVA Partisi'ni nasıl etkileyecek?" gibi sorular gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Selma Aliye Kavaf Deva Partisi'nden neden istifa etti?

SELMA ALİYE KAVAF DEVA PARTİSİ'NDEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, partisinden istifa etti. Selma Aliye Kavaf X hesabından yaptığı açıklamada, 'Kurucusu olmaktan gurur duyduğum ve dört yıldır büyük bir özveriyle emek verdiğim DEVA Partisi'nin, kendi kimliğini koruyarak ve kendi potansiyelini kullanarak yoluna devam etmesi gerektiğine inanıyordum.

Ancak, gelinen noktada parti yönetimi; çatı grup ve çatı parti organizasyonu içerisinde yer almaya karar verdi. Parti yönetiminin almış olduğu bu karar neticesinde ben de kendi adıma bir değerlendirme yapma gereği duydum.

Çatı parti yapılanması sürecine zarar vermemek, herhangi bir spekülasyona yol açmamak ve yürütülen çalışmalara gölge düşürmemek adına, istifa kararımı çatı parti çalışmalarının olgunlaştığı bu döneme bırakmayı uygun gördüm. Bu tercihim, sürecin objektif ilerlemesine olan saygımın bir göstergesidir.

Bugün itibarıyla DEVA Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Siyasi yolculuğuma, çatı grup ve çatı parti yapısının dışında, inandığım değerler ve hedefler doğrultusunda devam edeceğim.

Bu süreçte DEVA Partisi'ne emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ülkemizin demokrasi mücadelesine katkı sunan herkese başarılar diliyorum.

Dostluğun ve ortak mücadele duygusunun her zaman baki kalacağına olan inancımı paylaşmak isterim.

Saygılarımla.' ifadelerini kullandı.

Selma Aliye Kavaf Deva Partisi'nden neden istifa etti?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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