Selen Görgüzel kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli? Selen Görgüzel biyografisi!

Selen Görgüzel, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan şarkıcı Selen Görgüzel kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli? Selen Görgüzel biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Selen Görgüzel kimdir? Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli? Selen Görgüzel biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979'da İstanbul'da doğdu. Lise eğitimi sırasında Okan Bayülgen'in "Televizyon Çocuğu" programında kamera arkasında part-time çalışarak medya sektörüne adım attı. 50. Yıl Tahran Lisesi'nden mezun olan Görgüzel, televizyon kariyerine İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "Zirvedeki Sesler" programını sunarak başladı.

18 yaşında evlenen Selen Görgüzel, 2003 yılında eşinden ayrıldı. Bu evliliğinden İlknaz adında bir kızı bulunmaktadır.

Oyunculuk kariyerinde Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi popüler dizilerde rol aldı. Hamdi Alkan'ın yönettiği O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 2017 yazında ise Türk Malı dizisiyle ekranlarda boy gösterdi.