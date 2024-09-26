Selçuk Yöntem, sadece kariyeri ile değil, aynı zamanda kişiliği ile de tanınıyor. Sanat yaşamı boyunca birçok genç sanatçıya mentorluk yapmış ve sektördeki deneyimlerini paylaşarak onlara destek olmuştur. Yöntem, evli ve bir çocuk babasıdır. Sanat kariyerine olan tutkusu ve kararlılığı, onu Türk televizyon ve sinema tarihinin unutulmaz isimlerinden biri haline getirmiştir. Peki, Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem kaç yaşında, nereli?

SELÇUK YÖNTEM KİMDİR?

Selçuk Yöntem, 13 Temmuz 1953 tarihinde Eyüpsultan, İstanbul'da, Erzurumlu bir anne ve Sakaryalı bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatına Şişli Terakki Lisesi'nde başlayan Alacacı, 1975 ve 1976 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezun oldu.

Kariyerine 1977 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başlayan Selçuk Yöntem, 1994 yılında İrfan Yalçın'ın yazdığı Aşağıdakiler adlı oyunu, 1995 yılında ise Savaş Dinçel'in Gürültülü Patırtılı Bir Hikâye adlı oyununu yöneterek sahne sanatları alanında kendine sağlam bir yer edindi. Bu oyun ile "Övgüye Değer Yönetmen" ödülünü kazandı. 1997-1998 tiyatro sezonunda Haldun Taner'in Ay Işığında Şamata adlı oyununu sahneye koydu.

Selçuk Yöntem

Yöntem, tiyatro kariyerinde pek çok önemli ödül aldı. 1986-1987 tiyatro sezonunda Dört Mevsim adlı oyunla "Övgüye Değer Erkek Oyuncu", 1988-1989 tiyatro sezonunda Peynirli Yumurta ile "En İyi Erkek Oyuncu" ve 1990-1991 tiyatro sezonunda Deli Dumrul oyunundaki rolüyle "Ulvi Uraz En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerine layık görüldü. Ayrıca, sahne oyunlarının yanı sıra TRT İstanbul Radyosu'nun hazırladığı radyo oyunlarında da görev aldı.

Televizyon ve sinema alanında da başarılı projelerde yer alan Selçuk Yöntem, C Blok adlı filmle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı. Deli Yürek dizisinde Bozo karakteri ile tanınmasının ardından, 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde Aslan Akbey karakterini canlandırdı.

2008 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Aşk-ı Memnu dizisinde başrollerden biri olan Adnan Ziyagil'i canlandırdı. 400'ü aşkın bölüm sunduğu Büyük Risk adlı bilgi yarışması Star TV'de başlayıp Show TV'de devam etti. 2013-2014 yılları arasında ATV'de yayımlanan Bugünün Saraylısı dizisinde Ata Katipoğlu karakterini oynadı.

Kenan Işık'ın 2014 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Kim Milyoner Olmak İster? Yarışmasının sunuculuğu ona verildi. Yöntem, Şubat 2017'ye kadar bu programı sundu. Ardından, 2017-2018 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Milyonluk Resim adlı yarışmayı sunmaya devam etti.