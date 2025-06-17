Selçuk Tepeli Now TV'den kovuldu mu?

Selçuk Tepeli Now TV'den kovuldu mu?
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Selçuk Tepeli Now TV'den kovuldu mu? Yaklaşık 4,5 yıldır Now TV (eski adıyla FOX TV) ekranlarında Ana Haber Bülteni'ni sunan Selçuk Tepeli'nin görevi sona eriyor. Medya kulislerinde konuşulanlara göre, kanal yönetimi Selçuk Tepeli ile yollarını ayırma kararı aldı.

Selçuk Tepeli neden ayrıldı? Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin arkasında özel hayatındaki düzensizlikler olduğu öne sürüldü. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, sunucunun cuma günü son kez izleyici karşısına çıkacağı ifade ediliyor. Selçuk Tepeli görevden alındı mı? sorusu da sosyal medyada gündem oldu. İşte ayrılığın perde arkası ve medya kulislerine yansıyan detaylar...

SELÇUK TEPELİ NOW TV'DEN KOVULDU MU?

Kulis bilgilerine göre; ayrılık kararı kanal yönetimi tarafından alındı. Gerekçe olarak ise Tepeli'nin özel hayatındaki düzensizlik gösterildi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, karar medya kulislerinde geniş yankı buldu.

Selçuk Tepeli, 2020 yılında Fatih Portakal'ın FOX TV'den ayrılmasının ardından ana haber bülteninin yeni yüzü olmuştu. 7 Eylül 2020'de ilk kez izleyici karşısına çıkan Tepeli, kısa sürede ekran dili ve yorumlarıyla izleyiciden olumlu geri dönüşler almıştı. Bülten içinde yer alan "Selçuk Tepeli ile Bir Dakika" bölümüyle de dikkat çeken sunucu, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Selçuk Tepeli ile 18. Saat" adlı özel bir programla da ekranlara gelmişti.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul ilinin Silivri ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını da IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yaptı ayrıca Ceyda Karan'la Eksen adlı programı sundu ve Gün Başlıyor adlı programı da sundu. 2020 yılında ise FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın görevinden ayrılması üzerine yeni sunucu aranmaya başlarken yerine Selçuk Tepeli'nin geldiği duyuruldu ve Habertürk TV'deki görevinden ayrıldı. 7 Eylül 2020'de Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber programını sunmaya başladı. Ayrıca ana haberin içinde kendine ayrılmış Selçuk Tepeli ile Bir Dakika adlı bölümü de sunmaktadır. 20 Şubat 2023 tarihinde ise FOX'ta, yaşanan 2023 Kahramanmaraş depremleri üzerine hem depremi hem de gündemi değerlendiren Selçuk Tepeli ile 18. Saat programını sunmuştur. RTÜK tarafından programlarına çeşitli idari yaptırımlar da uygulanmıştır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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