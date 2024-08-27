Selçuk Tepeli neden yok? Selçuk Tepeli ekranlara ne zaman dönecek NOW HABER?
Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımının ardından zorunlu izne çıkarıldı. Gelişmeler yakından takip edilirken Selçuk Tepeli neden yok? Selçuk Tepeli ekranlara ne zaman dönecek merak edildi. Peki, Selçuk Tepeli neden yok?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sosyal medya paylaşımıylaeleştiren NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı. Peki, Selçuk Tepeli neden yok? Selçuk Tepeli ekranlara ne zaman dönecek
GÜLBİN TOSUN NEDEN YOK?
Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sokak hayvanlarıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sert sözlerle yüklendi. Yavaş'ı etiketleyen Tosun, "Başkan siz 'Sokakta köpek olmaz, biz bakarız' derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!" dedi.
Paylaşımın ardından Tosun'un işine son verildiği iddia edildi. Açıklama yapan Tosun zorunlu izne çıkarıldığını belirtti. Tosun şunları söyledi: "Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından bir adım geri yok."
SELÇUK TEPELİ EKRANLARA NE ZAMAN DÖNECEK?
NOW TV'nin aldığı karara göre, Tepeli'nin izleyicilerle buluşacağı tarih 2 Eylül 2024 Pazartesi günü olarak belirlendi.
SELÇUK TEPELİ KİMDİR?
Selçuk Tepeli (1974, İstanbul), Türk gazeteci, sunucu ve ana haber spikeri.
Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul ilinin Silivri ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansı da IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yapımı ayrıca Ceyda Karan'la Eksen adlı eseri sundu ve Gün Başlıyor adlı eseri sundu. 2020 yılında ise FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın görevinden ayrılması üzerine yeni sunucu aranmaya başlarken yerine Selçuk Tepeli'nin geldiği duyuruldu ve Habertürk TV'deki görevinden ayrıldı. 7 Eylül 2020'de Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber programını sunmaya başladı. Ayrıca ana haberin içinde kendine özgü bir şekilde tasarlanmış Tepeli ile Bir Dakika adlı bölümü içermektedir.