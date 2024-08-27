Selçuk Tepeli neden yok? Selçuk Tepeli ekranlara ne zaman dönecek NOW HABER?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sosyal medya paylaşımıylaeleştiren NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı. Peki, Selçuk Tepeli neden yok? Selçuk Tepeli ekranlara ne zaman dönecek

GÜLBİN TOSUN NEDEN YOK?

Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sokak hayvanlarıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sert sözlerle yüklendi. Yavaş'ı etiketleyen Tosun, "Başkan siz 'Sokakta köpek olmaz, biz bakarız' derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!" dedi.

Paylaşımın ardından Tosun'un işine son verildiği iddia edildi. Açıklama yapan Tosun zorunlu izne çıkarıldığını belirtti. Tosun şunları söyledi: "Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından bir adım geri yok."

SELÇUK TEPELİ EKRANLARA NE ZAMAN DÖNECEK?

NOW TV'nin aldığı karara göre, Tepeli'nin izleyicilerle buluşacağı tarih 2 Eylül 2024 Pazartesi günü olarak belirlendi.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?