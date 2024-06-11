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Selçuk Şirin kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin biyografisi!

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Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu yazar Selçuk Şirin oldu. Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kimdir ve Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kimdir? Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu yazar Selçuk Şirin oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Selçuk Şirin kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kimdir? Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SELÇUK ŞİRİN KİMDİR?

Selçuk Şirin, 24 Kasım 1969 yılında doğdu. Türk eğitimci, akademisyen. İstatistik ve davranış bilimi alanında uzmandır. Kalkınma ve eğitim ilişkisi alanındaki çalışmaları ile tanınır. New York Üniversitesi (NYU) Kültür ve İnsan Gelişimi Fakültesi Uygulamalı Psikoloji bölümünde öğretim üyesidir.

İlköğrenimini babasının öğretmenlik yaptığı kendi köyünde; lise öğrenimini Göle'de tamamladı. Yükseköğrenimini Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yaptı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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