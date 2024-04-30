Selahattin Demirtaş ne paylaştı? AMEDSPOR ile ilgili ne söyledi?

Amedspor, dün akşam Somaspor ile oynadığı karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluğu garantiledi. Bu gelişmeye kayıtsız kalamayan HDP'nin Edirne Cezaevi'nde bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da gelen şampiyonluk sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Peki, Selahattin Demirtaş ne paylaştı? Amedspor ile ilgili ne söyledi?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NE PAYLAŞTI?

Yaklaşık 1 yıl sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, eşi ve kendisinin Amedspor formalı fotoğrafına "Bizi burada ağlattınız be zalımlar :) Hepinizi yürekten kutluyoruz, yolunuz açık olsun. Rê ya te vekirî be, bajarê evîna min (Yolun açık olsun, aşkımın kenti)" notunu düştü.

AMEDSPOR İLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

İşte Demirtaş'ın o paylaşımı;