Selahattin Çolak kimdir? AK Parti Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Selahattin Çolak kaç yaşında, nereli?
Selahattin Çolak kimdir? AK Parti Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Selahattin Çolak kaç yaşında, nereli? Mehmet Selahattin Çolak, Türk siyasetçi ve AK Parti Hatay- Hassa Belediye Başkan adayıdır. Çolak, 1977-1980 ve 1989-1994 yılları arasında Adana Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hatay- Hassa Belediye Başkana dayı Selahattin Çolak oldu. Peki, Selahattin Çolak kimdir? AK Parti Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Selahattin Çolak kaç yaşında, nereli?
SELAHATTİN ÇOLAK KİMDİR?
- Mehmet Selahattin Çolak, Türk siyasetçidir.
- 1977-1980 ve 1989-1994 yılları arası Adana belediye başkanı olarak görev yaptı.
- 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.