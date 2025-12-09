Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Kolon kanseri tedavisi süren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumunun kötüleştiği ve çoklu organ yetmezliği tanısıyla yoğun bakımda takip edildiği açıklandı. Manisa Şehir Hastanesi, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında ani bozulma tespit edilmesi üzerine Başkan Durbay'ın ileri düzey yoğun bakım tedavisine alındığını duyurdu.

DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka tarafından yapılan yazılı açıklamada, Durbay'ın 1 Aralık Pazartesi günü kan değerlerinde ve beslenme durumunda ortaya çıkan bozulmalar nedeniyle hastaneye yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi kapsamında yürütülen süreçte 1 Aralık'ta Dahiliye Servisi'ne yatırılmıştır. 2 Aralık Salı günü böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde tespit edilen bozulmalar üzerine hastamızın tedavi ve takiplerinin Yoğun Bakım Ünitesi'nde sürdürülmesine karar verilmiştir. Gerekli tüm tıbbi müdahaleler uygulanmaktadır.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ TANISI

Hastamızın şu anki tedavisi, çoklu organ yetmezliği tanısıyla yoğun bakım koşullarında, ileri tıbbi yöntemler kullanılarak devam etmektedir. Solunum durumu stabildir ve cihaz desteği gerektirmemektedir."

Hastane yönetimi, tedavi sürecine ilişkin yeni gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

MESAİ ARKADAŞLARINDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Öte yandan Şehzadeler Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım da duygulandırdı. Kanserle mücadele eden başkanlarını yalnız bırakmayan belediye personeli "Her şey seninle güzel @gulsahdurbay Kalbimiz, dualarımız ve en içten sevgimiz Gülşah Başkanımızla. Seni çok seviyoruz" mesajı paylaştı.