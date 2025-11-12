Şehit Üstçavuş Emre Altıok kimdir? Emre Altıok kaç yaşında, memleketi neresi?

Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağının düşmesi sonucu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok şehit oldu. Şehidimiz Üstçavuş Emre Altıok kimdir? Emre Altıok kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi? Şehidimiz Emre Altıok'un hayatına dair detaylar...

ŞEHİT EMRE ALTIOK KİMDİR?

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli bir mensubu olarak görev yapmaktaydı. Görev süresi boyunca gösterdiği özveri ve disiplin, meslektaşları tarafından her zaman takdirle karşılandı. Uçak bakım ve operasyonlarında uzmanlaşmış olan Altıok, ülkesine olan bağlılığıyla örnek bir asker portresi çizdi.

ŞEHİT EMRE ALTIOK EVLİ Mİ?

Uçakta yaşanan trajik kazada hayatını kaybeden Altıok, Türk milletinin şehitler listesine yeni bir isim olarak eklendi. Görev bilinci ve vatan sevgisi ile tanınan Emre Altıok, geride bir çocuğunu ve eşiyle birlikte planladıkları ikinci çocuklarını bırakmıştır.

EMRE ALTIOK KAÇ YAŞINDA?

Şehit Emre Altıok, 32 yaşındaydı. Henüz genç yaşında vatan uğruna hayatını kaybeden Altıok'un ölümü, hem ailesinde hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde büyük bir boşluk oluşturdu. 32 yıllık yaşamına sığdırdığı cesaret, fedakârlık ve görev aşkı, onu milletimizin gönlünde unutulmaz kılıyor.

Şehidin genç yaşta kaybı, görev arkadaşları arasında derin bir üzüntüye yol açarken, ailesi ve sevenleri için de tarif edilemez bir acı bıraktı.

EMRE ALTIOK MEMLEKETİ NERESİ?

Şehit Emre Altıok, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi'nde dünyaya gelmiş ve hayatının önemli bir bölümünü burada geçirmiştir. Acı haber, baba evine ulaştığında mahallede büyük bir hüzün yaşandı.

Samsun'daki evine Türk bayrağı asılırken, mahalle sakinleri ve komşuları şehit Emre Altıok'un ailesine desteklerini iletti. Bu tür törenler, şehitlerimizin vatan sevgisini ve milletimizin minnettarlığını simgelemektedir.