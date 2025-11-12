Haberler

Şehit Üstçavuş Emre Altıok kimdir? Emre Altıok kaç yaşında, memleketi neresi?

Şehit Üstçavuş Emre Altıok kimdir? Emre Altıok kaç yaşında, memleketi neresi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağının düşmesi sonucu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok şehit oldu. Şehidimiz Emre Altıok kimdir? Emre Altıok kaç yaşında, memleketi neresi? Emre Altıok evli mi, eşi hamile miydi? Şehidimizin hayatına dair detaylar haberimizde!

Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağının düşmesi sonucu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok şehit oldu. Şehidimiz Üstçavuş Emre Altıok kimdir? Emre Altıok kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi? Şehidimiz Emre Altıok'un hayatına dair detaylar...

ŞEHİT EMRE ALTIOK KİMDİR?

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli bir mensubu olarak görev yapmaktaydı. Görev süresi boyunca gösterdiği özveri ve disiplin, meslektaşları tarafından her zaman takdirle karşılandı. Uçak bakım ve operasyonlarında uzmanlaşmış olan Altıok, ülkesine olan bağlılığıyla örnek bir asker portresi çizdi.

ŞEHİT EMRE ALTIOK EVLİ Mİ?

Uçakta yaşanan trajik kazada hayatını kaybeden Altıok, Türk milletinin şehitler listesine yeni bir isim olarak eklendi. Görev bilinci ve vatan sevgisi ile tanınan Emre Altıok, geride bir çocuğunu ve eşiyle birlikte planladıkları ikinci çocuklarını bırakmıştır.

Şehit Üstçavuş Emre Altıok kimdir? Emre Altıok kaç yaşında, memleketi neresi?

EMRE ALTIOK KAÇ YAŞINDA?

Şehit Emre Altıok, 32 yaşındaydı. Henüz genç yaşında vatan uğruna hayatını kaybeden Altıok'un ölümü, hem ailesinde hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde büyük bir boşluk oluşturdu. 32 yıllık yaşamına sığdırdığı cesaret, fedakârlık ve görev aşkı, onu milletimizin gönlünde unutulmaz kılıyor.

Şehidin genç yaşta kaybı, görev arkadaşları arasında derin bir üzüntüye yol açarken, ailesi ve sevenleri için de tarif edilemez bir acı bıraktı.

EMRE ALTIOK MEMLEKETİ NERESİ?

Şehit Emre Altıok, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi'nde dünyaya gelmiş ve hayatının önemli bir bölümünü burada geçirmiştir. Acı haber, baba evine ulaştığında mahallede büyük bir hüzün yaşandı.

Samsun'daki evine Türk bayrağı asılırken, mahalle sakinleri ve komşuları şehit Emre Altıok'un ailesine desteklerini iletti. Bu tür törenler, şehitlerimizin vatan sevgisini ve milletimizin minnettarlığını simgelemektedir.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca sen artık bir şehit babasısın

Uçak kazasında şehit olan askerimizin babasına acı haberi böyle verdi
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı

Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.