Şehit Tacettin Gün kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün neden, nasıl şehit oldu?

Sakarya'da Vakıf Köprüsü üzerinde meydana gelen feci trafik kazasında Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve meslektaşı Hakkı Eryılmaz, görev başında hayatını kaybetti. Kazanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, olayın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Peki, Şehit Tacettin Gün kimdir, kaç yaşında, nereli? Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün neden, nasıl şehit oldu? Şehit Tacettin Gün'ün hayatına dair detaylar haberimizde...

ŞEHİT TACETTİN GÜN KİMDİR?

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün, Türkiye'nin güvenliği için görev yapan ve Sakarya'da meydana gelen kazada şehit düşen kıymetli bir askerdir. Görev anlayışı ve disiplinli duruşu ile tanınan Gün, hem meslektaşları hem de çevresi tarafından saygı ve sevgiyle anılıyordu. Şehidimizin hayatı, özverisi ve mesleğine olan bağlılığıyla örnek teşkil etmektedir.

TACETTİN GÜN KAÇ YAŞINDA?

Şehit Tacettin Gün'ün yaşıyla ilgili resmi bilgiler kamuoyu ile paylaşılmamış olsa da, ailesi ve yakın çevresi tarafından genç yaşta mesleğine adanmış bir hayat sürdürdüğü ifade edilmektedir. Gün, kısa sürede görevinde başarıları ile dikkat çeken bir asker olarak biliniyordu.

TACETTİN GÜN NERELİ?

Şehidimizin memleketi Sakarya'da yoğun bir merak konusu oldu. Tacettin Gün, ülkesine ve vatandaşlarına olan bağlılığıyla bilinen bir Sakaryalıydı. Görev yaptığı süre boyunca hem bölgede hem de meslektaşları arasında sevgi ve saygı ile anılmıştır. Vatandaşlar, "Tacettin Gün nereli?" sorusunu sorarak onun köklerini ve hayat hikayesini öğrenmek istedi.

JANDARMA ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ TACETTİN GÜN NEDEN, NASIL ŞEHİT OLDU?

Kaza, 10 Ekim 2025 tarihinde saat 11.10 sıralarında Sakarya, Vakıf Mahallesi'nde bulunan ve otoyol üzerinden geçen Vakıf Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile 54 ABC 591 plakalı Opel marka otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da hurdaya dönerken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve meslektaşı Hakkı Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer otomobildeki yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilerek olay yerinde gerekli güvenlik ve kurtarma önlemleri alındı.

Kazanın ardından bölgedeki ulaşım çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı ve olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Şehit Tacettin Gün'ün hayatını kaybetmesi, hem meslektaşları hem de vatandaşlar arasında derin bir üzüntü yarattı.