Şehit kızının mezardaki babasına sorduğu soru kahretti

Şehit kızının mezardaki babasına sorduğu soru kahretti
Şehit Onur Çapan'ın kızı, babasının mezarı başında söylediği "Asker mi olsam öğretmen mi…" sözleriyle izleyenleri duygulandırdı; görüntü sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

  • Şehit Onur Çapan'ın kızı, babasının mezarı başında 'Baba, karar veremiyorum asker mi olsam öğretmen mi…' dedi.
  • Kızın konuşmasının görüntüsü sosyal medyada viral oldu ve binlerce kullanıcı duygusal yorumlar yaptı.

Şehit Onur Çapan'ın küçük kızı, babasının mezarı başında yaptığı konuşmayla yürekleri dağladı. Babasına hitap eden çocuk, "Baba, karar veremiyorum asker mi olsam öğretmen mi…" sözleriyle hem hayallerini hem de özlemini dile getirdi.

"TAMAMINI İZLEYEMEDİM"

Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede viral olurken, binlerce kullanıcı videonun altına duygusal yorumlar yaptı. "Tamamını izleyemedim, dayanamadım", "Bir evladın en ağır vedası" ve "Bu ülkenin gerçek bedeli" gibi ifadeler dikkat çekti.

