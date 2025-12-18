Şehit kızının mezardaki babasına sorduğu soru kahretti

Şehit Onur Çapan'ın küçük kızı, babasının mezarı başında yaptığı konuşmayla yürekleri dağladı. Babasına hitap eden çocuk, "Baba, karar veremiyorum asker mi olsam öğretmen mi…" sözleriyle hem hayallerini hem de özlemini dile getirdi.

"TAMAMINI İZLEYEMEDİM"

Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede viral olurken, binlerce kullanıcı videonun altına duygusal yorumlar yaptı. "Tamamını izleyemedim, dayanamadım", "Bir evladın en ağır vedası" ve "Bu ülkenin gerçek bedeli" gibi ifadeler dikkat çekti.