Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan Ahmet Yasir Kuyucu'nun taziyesi sürerken, aynı mahallede düzenlenen düğün büyük tepki çekti. Yüksek sesle müzik çalınması yas tutan aileyi derinden sarsarken şikayet üzerine polis ekipleri düğünü sonlandırdı.

  • Konya'da şehit Ahmet Yasir Kuyucu için taziye sürerken aynı mahallede düzenlenen düğün, polis müdahalesiyle sonlandırıldı.
  • Polis, şehit ailesine saygısızlık yapılmaması ve mahalle huzurunun sağlanması için düğünü durdurdu.
  • 11 Kasım 2025'te Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Lockheed C-130 tipi askeri kargo uçağında 20 Türk askeri şehit oldu.

Konya'da Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen Lockheed C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit düşen Ahmet Yasir Kuyucu için ailesinin evinde taziye sürerken aynı mahallede düzenlenen düğün, hem mahalle sakinlerinin hem de şehit yakınlarının tepkisini çekti. Yüksek sesle müzik çalınması ve kutlama yapılması şehit ailesini üzdü.

"KABUL EDİLEMEZ"

Mahalle sakinleri ve vatandaşlar, durumu sosyal medyada paylaşarak, "Şehidimize ağlanırken kutlama yapmak kabul edilemez" yorumlarıyla tepki gösterdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, DÜĞÜN SONLANDIRILDI

Şikayet üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, düğün alanına müdahale ederek etkinliği durdurdu. Yetkililer, mahallede huzurun sağlanması ve şehit ailesine saygısızlık yapılmaması için düğünün sonlandırıldığını bildirdi. Müdahale sonrası mahallede taziye süreci sakin şekilde devam etti.

NE OLMUŞTU?

11 Kasım 2025'te Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen Lockheed C-130 tipi askeri kargo uçağında 20 Türk askeri şehit olmuştu. Kazada hayatını kaybeden askerlerin naaşları Türkiye'ye getirilmiş, Ankara Mürted Hava Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlanmıştı. TSK, kazanın ardından benzer uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurmuş, kara kutu incelemeleri ise devam ediyor.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Yaşam
