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Seferberlik tüzüğü neden kaldırıldı? Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği nedir?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 52 sayfalık "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı. 24 Mayıs 1990'da yayımlanan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü" yürürlükten kalktı. Peki, Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği nedir?

Seferberlik tüzüğü neden kalktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 52 sayfalık "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı. 24 Mayıs 1990'da yayımlanan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü" yürürlükten kalktı. Peki, Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği nedir? Detaylar...

SEFERBERLİK TÜZÜĞÜ NEDEN KALDIRILDI?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik yönetmeliği" hamlesini değerlendirdi. Seferberlik ilan etme yetkisini bakanlar kurulundan alarak Cumhurbaşkanı'na veren kararı yorumlayan Çelik, "Tüzük kaldırılıp yönetmeliğe çevrilince gündem oldu. Bu da olağan bir gündem. Burada stratejik olan şudur. Savaş durumunda bütün milli güç unsurlarının TSK'ya destek verecek şekilde koordine edilmesi esastır" dedi.

KAMUOYUNDA MERAK KONUSU OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "seferberlik" hamlesi kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken 34 yıl sonra gelen bu kararın neden verildiği de merak konusu oldu.

Seferberlik tüzüğü neden kaldırıldı? Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği nedir?

"TÜZÜK KALDIRILIP YÖNETMELİĞE ÇEVRİLİNCE GÜNDEM OLDU"

AK Parti MKYK toplantısının ardından basın mensuplarının konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Tüzük kaldırılıp yönetmeliğe çevrilince gündem oldu. Bu da olağan bir gündem. Seferberlik tüzüğü 1990 yılında hayata geçmişti.

"BU TİP BELGELERİN GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR"

Bizim 2011 yılından itibaren değişen savaş koşulları ve teknolojileri etrafında bu tip belgelerin güncellenmesi gerekiyor. Burada stratejik olan şudur. Savaş durumunda bütün milli güç unsurlarının TSK'ya destek verecek şekilde koordine edilmesi esastır" dedi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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