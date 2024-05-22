Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılması ve Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Seferberlik mi çıktı,seferberlik nedir?

SEFERBERLİK NEDİR?

Seferberlik; ülke ve millet olarak, başta askeri güç olmak üzere devletin tüm güç ve kaynaklarının, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.

SEFERBERLİK Mİ ÇIKTI?

Seferberlik kararnamesi ile mevcut yönetmelik yenisi ile değiştirildi.

SEFER GÖREV EMRİ E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL SORGULANIR?

Sefer görevi emri, seferberlik ve savaş halinde nereye gideceğini, ne kadar zaman içinde birliğine katılacağını ve katılacağı birliğin kapalı adını bildiren ve kendilerine barışta verilen bir belgedir.

SEFER GÖREV EMİRİ KİMLERE ÇIKAR?

Sefer tertibine alınan ve birlik ve kurumlara dağıtımı ismen yapılan subay, astsubay, erbaş ve erler için sefer görev emri düzenlenir. kendisine verilir.

SEFER GÖREV EMİRİ KİMLERE ÇIKMAZ?

Sefer görevinizin iptal edilebilmesi için alınan sağlık raporunun yedek subay ve yedek astsubaylar için "TSK'de Görev yapamaz", Yedek Erbaş ve Erler için " Askerliğe Elverişli Değildir.", "Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir.", Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz." kararlı olması gerekmektedir.

SEFERBELİK DURUMUNDA NE OLUR?

Türk Silahlı kuvvetlerin seferberlik ve savaş halinde araç, harp sanayi, mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kaynakların tespiti, ihtiyaç ve tahsislerin planlanmasına yönelik gerekli hazırlıkların barıştan itibaren yapılmasıdır.