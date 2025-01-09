Sefer görev emri, ülkemizde vatandaşların milli savunmaya katkısını düzenleyen önemli bir kavramdır. Özellikle savaş, olağanüstü hal veya büyük çaplı bir seferberlik durumunda, silah altına alınacak kişilere verilen bu emir, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre belirli şartlar altında uygulanıyor. Peki, Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği nedir?

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Sefer görev emri, zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan kişilere, savaş veya olağanüstü hallerde yeniden silah altına alınmaları durumunda verilen bir emirdir. Bu emir, askerlik sonrası vatandaşların, gerektiğinde vatan savunması için hangi birliğe veya göreve çağrılacağını bildirir. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre, seferberlik durumlarında her vatandaşın bu emir kapsamında hareket etmesi zorunludur.

SEFER GÖREV TEBLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

Sefer görev emri tebliği, bu emrin resmi olarak kişiye iletilmesi anlamına gelir. Bu tebliğ genellikle Milli Savunma Bakanlığı veya bağlı askeri kurumlar tarafından yapılır. 2020'li yıllardan itibaren ise e-Devlet üzerinden sefer görev emri sorgulama hizmeti kullanıma sunulmuştur. Vatandaşlar, kendilerine herhangi bir sefer görev emri tebliğ edilip edilmediğini, bu platform üzerinden kolayca öğrenebilirler.