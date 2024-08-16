Sefa Doğanay kimdir? Sefa Doğanay hayatı ve biyografisi! Sefa Doğanay kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Sefa Doğanay merak konusu oldu. İşte Sefa Doğanay hakkında merak edilen Sefa Doğanay kimdir, Sefa Doğanay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SEFA DOĞANAY KİMDİR?

Doğum: 30 Eylül 1992 (31 yaşında), Of, Türkiye

İlk ve ortaokulu Samsun Gazipaşa İlköğretim Okulunda okudu. Liseyi ise Samsun Namık Kemal Lisesi'nde okudu. Okul yıllarında çeşitli değişim ve sosyal projelerde görevler aldı. Taklit yeteneğini çok küçük yaşlarda keşfeden Sefa, izlediği tüm sanatçıların taklitleri yanı sıra çevresinde bilinen ve tanınan kişileri de taklit ederek herkesin sempatisini kazandı. 2010 yılında kazandığı İstanbul Marmara Üniversitesi'nde İşletme bölümünde 3. sınıfta öğrenimine devam etmektedir. 2011 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında taklit yapma yeteneğini gösterdi. 2. sezonun şampiyonu olarak 250.000 TL ödülü kazandı. En son, Atv'de Çocuklar Duymasın dizisinde Hami karakterini canlandırmıştı.

Taklit yaptığı kişiler: Bülent Ersoy, Nihat Doğan, Burhan Altıntop (Engin Günaydın), Yıldız Tilbe, Seda Sayan, Gönül Yazar, Soner Sarıkabadayı, Zeki Müren ve Hürrem Sultan (Meryem Uzerli), Selahattin (Olgun Şimşek), Küçük Emrah, Mabel Matiz, Canan Karatay, Fatih Terim ve Vasfiye teyze (Gonca Vuslateri).