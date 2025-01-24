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Sedat Gülener kimdir? Bolu Belediye Başkan Yardımcısı neden gözaltına alındı?

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Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener gözaltına alındı, böylece gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Tanju Özcan'ın yardımcısı Sedat Gülener kariyeri, gözaltına alınma nedeni merak ediliyor. Sedat Gülener kimdir? Bolu Belediye Başkan Yardımcısı neden gözaltına alındı?

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını faciasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener gözaltına alındı. Bu gelişme, Sedat Gülener'in hayatı ve kariyeri hakkında merak uyandırdı. Gözaltı sayısının 11'e yükseldiği bu süreçte, Gülener'in neden gözaltına alındığı ve olayla ilgili sorumlulukları tartışılıyor.

SEDAT GÜLENER KİMDİR?

Sedat Gülener, Bolu Belediyesi'nde İtfaiyeden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Daha önce Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevini üstlenen Gülener, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğludur. İtfaiye hizmetlerinin organizasyonu ve operasyonel süreçlerinin yönetiminde önemli bir sorumluluğu bulunmaktadır.

SEDAT GÜLENER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sedat Gülener, Kartalkaya'da gerçekleşen otel yangınına yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan isimler arasına katıldı. Yangının çıkış sebebi ve itfaiyenin müdahale süreçlerindeki olası ihmallerin incelenmesi kapsamında, savcılık Gülener'in olayda oynadığı rolü araştırmaktadır. Özellikle, itfaiye operasyonlarının yönetimindeki sorumluluğu nedeniyle inceleme altına alındığı belirtiliyor.

Sedat Gülener kimdir? Bolu Belediye Başkan Yardımcısı neden gözaltına alındı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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