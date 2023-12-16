Mucize filmiyle adını duyuran genç oyuncu Seda Tosun ile Taner Ataş boşandı mı? Sorusu, gündeme gelen haberler ile birlikte merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Seda Tosun ile Taner Ataş boşandı mı? Seda Tosun ile Taner Ataş ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Seda Tosun ile Taner Ataş boşandı mı? Seda Tosun ile Taner Ataş ayrıldı mı, neden ayrıldı?

2015 yılında vizyona giren Mucize filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Seda Tosun, Haziran 2022'de sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile nikah masasına oturdu. Evliliğinden bir kız çocuğu dünyaya gelen Seda Tosun ile Taner Ataş boşandı mı? Merak konusu oluyor. Peki, Seda Tosun ile Taner Ataş boşandı mı? Seda Tosun ile Taner Ataş ayrıldı mı, neden ayrıldı?

SEDA TOSUN İLE TANER ATAŞ BOŞANDI MI?

Seda Tosun, geçtiğimiz sene evlendiği fenomen Taner Ataş ile boşandı. Evlilik cüzdanını yırtarken video paylaşan Tosun, "Artık özgürüm" dedi. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından "Evliliğimi sonlandırıyorum. Maalesef anlaşamıyoruz. Zaten uzun süredir hamileliğim ve bebek derken sabretmek zorunda kaldım. Artık hatalarına katlanamıyorum" diyerek paylaşım yapan ancak kısa süre içinde eşiyle barışan Tosun, dün resmi olarak boşandı. Adliye koridorunda boşanma evraklarını havaya atarak video çeken Tosun, bir de evlilik cüzdanını yırttığı anları paylaşarak "Ben başardım! Evlilikte köleliğe, şiddete, aşağılanmaya, rencide edilmeye, rezilliklere son! Kızım mutlu büyüyecek inşallah. Çok iftiraya maruz kaldım, anlaşmalı boşanabilmek için sustum. Yanımda olduğunuz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.