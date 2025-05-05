Seda Selek hangi kanalda? Seda Selek neden yok?

Uzun yıllar Halk TV'de görev yapan Seda Selek, Temmuz 2024 itibarıyla kanaldan ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurmuştu. O tarihten bu yana ekranlarda yer almayan Selek'in yeni bir televizyon kanalıyla anlaşıp anlaşmadığı ise hâlâ belirsizliğini koruyor. Peki, Seda Selek neden Halk TV'den ayrıldı?, şu an hangi kanalda görev yapıyor? İşte detaylar…

SEDA SELEK HANGİ KANALDA?

Seda Selek, uzun yıllar boyunca Halk TV'de çeşitli programlar sunmuştur. Ancak Temmuz 2024'te, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Halk TV'den ayrıldığını duyurmuştur. Bu ayrılığın ardından, Selek'in yeni bir televizyon kanalında görev alıp almadığına dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

SEDA SELEK NEDEN YOK?

Seda Selek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Rtük cezası nedeniyle yayın yasağım sürüyor. 19 mayısa kadar zorunlu izindeyim. Fotoğraf geçen yazdan, yaza özlemden...' ifadelerini kullandı.

SEDA SELEK KİMDİR?

Seda Selek, 1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nde tamamlamıştır. Medya kariyerine genç yaşlarda başlayan Selek, televizyonculuk mesleğine 2000 yılında Number One TV ekranlarında sunuculuk yaparak adım atmıştır.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde TV8, TGRT Haber, 24 TV, Haber Global gibi birçok önemli haber kanalında sunuculuk ve program yapımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Çalıştığı her platformda kendine has sunum tarzıyla dikkat çeken Seda Selek, sade ve anlaşılır anlatımıyla izleyicinin güvenini kazanmıştır.

Son olarak Halk TV ekranlarında ana haber bülteni sunuculuğu ve çeşitli tartışma programlarında moderatörlük yapan Selek, Temmuz 2024'te Halk TV ile yollarını ayırdığını duyurmuştur. Bu gelişmenin ardından bir süre ekranlardan uzak kalan Selek'in şu anda herhangi bir medya kuruluşunda görev almadığı bilinmektedir.