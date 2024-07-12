Seda Selek Halk TV'den ayrıldı mı? Seda Selek neden yok, kanal mı değişirdi, hangi kanala geçti?

Türk medyasında birçok kanalda seyircinin karşısına çıkan Selek'in kariyeri ve hayatı da merak ediliyor. Peki, Seda Selek Halk TV'den ayrıldı mı?

SEDA SELEK KİMDİR?

Ünlü sunucu Seda Selek, 1976 yılında İstanbul'da doğdu.

Selek, İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Aynı şekilde üniversiteyi İstanbul Marmara Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümünde bitirdi.

Medya dünyasına 2000 yıllarının başında "Number One Tv" ile başladı.

Selek daha sonra TV8'de çalıştı.

TV8'de çalışmalarını sürdürdükten sonra bu kez TGRT ekranlarında haper spikeri olarak yer aldı.

Daha sonra Kanal 24'te geçen Seda Selek burada çeşitli programlara imza attı.

Selek Kanak 24'te "Kadınlar Meclisi", "Esas Mesele" ve "Günün Manşeti" adlı programları sundu.

2012 senesinde Kanal 24 ekranlarında canlı yayında fenalaşması ile gündeme gelmişti.

Meslek hayatı boyunca en üst düzeyde siyasetçiyle, ekonomi, sanat ve toplum yaşamının en önde gelen isimleriyle röportaj ve programlar yaptı.

Selek, aynı zamanda birçok özel açılış, kongre ve organizasyonlarda moderatörlük ve sunuculuk yapıyor.

Tunç Arslanalp ile 2008 yılında evlendi. Bu evliliklerinde "Duru" isminde bir kızları bulunmaktadır.

SEDA SELEK HALK TV'DEN AYRILDI MI?

Seda Selek sosyal medya paylaşımında Halk Ana Haber başladı. "Bugün son yayınım. Bence sen kez izlersiniz" dedi.