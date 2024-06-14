Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kim, konusu ne? Seçkin Tetikçiler filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Seçkin Tetikçiler filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Seçkin Tetikçiler konusu, özeti ve Seçkin Tetikçiler oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Seçkin Tetikçiler filminin detayları…
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SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİ KONUSU NEDİR?
İngiliz Gizli Servisi nin eğitimli ve emekli üyelerinden biri, kendisini yetiştiren kişi zor durumda kalınca bu tehlikeli hayata geri dönmek zorunda kalır. Dostunu kurtarmak, sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü en az kendisi kadar yetenekli diğer ajanı ve iyi yetiştirilmiş üç özel katili alt etmek durumundadır.
SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Gösterime giriş tarihi: 23 Eylül 2011 (ABD)
Yönetmeni: Gary McKendry
Oyuncu/ Rolü
Jason Statham mercenary Danny Bryce
Clive Owen eski SAS çalışanı Spike Logan
Yvonne Strahovski Anne Frazier
Robert De Niro Hunter
Dominic Purcell Davies
Adewale Akinnuoye-Agbaje Ajan
Ben Mendelsohn Martin
Grant Bowler Yüzbaşı James Cregg
Matthew Nable Pennock
Jamie McDowell Diane
Chris Anderson Finn
George Murphy ADR Voice
Firass Dirani Bakhait