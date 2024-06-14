Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kim, konusu ne? Seçkin Tetikçiler filmi ne zaman, nerede çekildi?

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SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

İngiliz Gizli Servisi nin eğitimli ve emekli üyelerinden biri, kendisini yetiştiren kişi zor durumda kalınca bu tehlikeli hayata geri dönmek zorunda kalır. Dostunu kurtarmak, sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü en az kendisi kadar yetenekli diğer ajanı ve iyi yetiştirilmiş üç özel katili alt etmek durumundadır.

SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 23 Eylül 2011 (ABD)

Yönetmeni: Gary McKendry

Oyuncu/ Rolü

Jason Statham mercenary Danny Bryce

Clive Owen eski SAS çalışanı Spike Logan

Yvonne Strahovski Anne Frazier

Robert De Niro Hunter

Dominic Purcell Davies

Adewale Akinnuoye-Agbaje Ajan

Ben Mendelsohn Martin

Grant Bowler Yüzbaşı James Cregg

Matthew Nable Pennock

Jamie McDowell Diane

Chris Anderson Finn

George Murphy ADR Voice

Firass Dirani Bakhait