SEÇİM GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI? 31 Mart Pazar günü Avm'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 31 Mart'ta AVM'lerin çalışma saatleri!

Seçim günü AVM'ler açık mı sorusu, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) tarafından yayınlanmakta olan kararlar kapsamında birçok vatandaş tarafından merak edilerek internet üzerinde araştırılan bir konu oluyor. Yayın yasakları geçtiğimiz geceden itibaren başlayıp, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü YSK tarafından açıklanacak saate kadar sürecek. Peki, Seçim günü 31 Mart Pazar günü Avm'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

SEÇİM GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) tarafından alınan karar kapsamında tüm umumi eğlence mekânları oy verme süreci boyunca hizmet vermeye kapalı olacak. Buna göre tüm kafeler ve AVM'ler kapalı olacak. 31 Mart Pazar günü Avm'ler hizmet vermeyecektir. YSK seçim günü yasakları kapsamında uygulanmakta olan kararlar nedeniyle AVM'ler kapalı olacaktır.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü bazı yasaklar söz konusu. Oy verme gününde, bütün eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnız yemek servisi yapılabilecek.