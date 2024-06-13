ŞEBNEM BOZOKLU, KIZILCIK ŞERBETİ'NE Mİ GELİYOR? Şebnem Bozoklu hangi rol ile Kızılcık Şerbeti dizisine katılıyor?

Ekranların sevilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, sezon finali verdi. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu heyecanla beklenirken diziden ayrılıklar da yaşandı. Bu kez dizi kadrosuna dahil olan bir oyuncu gündemde. ŞEBNEM BOZOKLU, KIZILCIK ŞERBETİ'NE Mİ GELİYOR? Şebnem Bozoklu hangi rol ile Kızılcık Şerbeti dizisine katılıyor? İşte merak edilenler...

ŞEBNEM BOZOKLU, KIZILCIK ŞERBETİ'NE Mİ GELİYOR?

Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosu yeni sezonda genişliyor. Dizinin ilk sürpriz ismi ise Şebnem Bozoklu oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, en son TRT1'de yayınlanan Hayatımın Neşesi'yle izleyicilerin karşısına çıkan Şebnem Bozoklu, Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut'lael sıkıştı. Başarılı oyuncu, sezon finaliyle izlenme rekoru kıran Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti'nde Evrim Alasya'nın İzmir'den gelen kuzeni Meri'yi oynayacak Diziye 4 ünlü oyuncu daha katılacak.