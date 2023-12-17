"Şeb-i Arus" (Şebi Aruz ya da Şeb-i Arûs olarak da yazılır), İslam dünyasında Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefat ettiği günü ifade eder. Peki, Şebi aruz ne zaman? Şeb-i Aruz 2023 ne zaman? Şebi Aruz biletleri ne kadar? İşte detaylar…

ŞEBİ ARUZ NE ZAMAN? Şeb-i Aruz 2023 ne zaman? Şebi Aruz biletleri ne kadar?

Şeb-i Arus, Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefat ettiği 17 Aralık tarihini anma ve onun manevi birlikteliğini kutlama amacını taşır. Mevlana, bu dünyadan ayrılırken bir düğün gecesi gibi sevgilisiyle buluştuğunu ifade etmiş ve bu özel günü "Şeb-i Arus" olarak adlandırmıştır. Peki, Şebi aruz ne zaman? Şeb-i Aruz 2023 ne zaman? Şebi Aruz biletleri ne kadar? İşte detaylar…

ŞEBİ ARUZ NE ZAMAN?

Her yıl 17 Aralık'ta, Mevlana'nın Türbesi olan Mevlana Müzesi ve diğer Mevlevihanelerde bu özel gün anılmakta, sema törenleri düzenlenmekte ve Mevlana'nın öğretileriyle insanların bir araya gelmesi teşvik edilmektedir. Şeb-i Arus aynı zamanda, Mevlevi geleneğinde bir "birleşme" ve "aşk" simgesi olarak kabul edilir. Bu gün, Mevlana'nın öğretileri ve evrensel sevgi anlayışı etrafında bir araya gelen insanlar arasında bir ruhsal birlikteliği ifade eder.

ŞEB-İ ARUZ 2023 NE ZAMAN?

Hz. Mevlâna'nın 750. Vuslat Yıldönümü (07-17 Aralık 2023) Uluslararası Anma Törenleri'nin (Şeb-i Arûs), bu yıl 87.'si gerçekleştirilecektir. Törenler boyunca Konya Mevlâna Kültür Merkezinde yapılacak olan Semâ Programlarının yanı sıra birçok kültürel etkinlikler de yer alacaktır.

ŞEBİ ARUZ BİLETLERİ NE KADAR?

17 Aralık 2023 Gündüz seansı (14.00) biletleri 200 TL, gece seansı (19.00) biletler 250 TL'dir.