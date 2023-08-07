TRT 1 dizisi Şebeke, TRT'nin dijital platformu olan tabii'de yayımlanan aksiyon türündeki Türk yapımı internet dizisidir Şebeke 2.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şebeke yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Devlete sızmış bir terör örgütünü anlatan dizinin yönetmeni Ozan Uzunoğlu'dur. Dizi, ilk sezonuyla 7 Mayıs 2023 tarihinde 10 bölüm olarak yayımlanmıştır. Şebeke 2.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şebeke yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar…

ŞEBEKE KONUSU NE?

TRT'nin dijital platformu olan tabii'de yayımlanan aksiyon türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Devlete sızmış bir terör örgütünü anlatan dizinin yönetmeni Ozan Uzunoğlu'dur. Dizi, ilk sezonuyla 7 Mayıs 2023 tarihinde 10 bölüm olarak yayımlanmıştır.

ŞEBEKE OYUNCULARI

• Furkan Palalı

• Pelin Karahan.

• Eren Hacısalihoğlu.

• Ceyda Ateş

• Savaş Satış

• Mehmet Polat.

• Ercan Demirel.

ŞEBEKE 2.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şebeke 2.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.