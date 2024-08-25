ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Savaş meydanında şehit düşen tek Osmanlı padişahı kimdir?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 300 Bin TL'lik soru! Hangisi Savaş meydanında şehit düşen tek Osmanlı padişahı kimdir?hangisinin sözlük tanımıdır?

SAVAŞ MEYDANINDA ŞEHİT DÜŞEN TEK OSMANLI PADİŞAHI KİMDİR?

• A-) Murat Hüdavendigar

• B-) Fatih Sultan Mehmed

• C-) Yıldırım Bayezid

• D-) Kanuni Sultan Süleyman

Doğru Cevap: A