Savaş Kalaycı kimdir? MHP Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Savaş Kalaycı kimdir? MHP Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı nereli? Detaylar haberimizdedir…

SAVAŞ KALAYCI KİMDİR?

Aslen Karamanlı olan Kalaycı, Karaman Belediyesi Polikliniğinde görev yapıyor. Endüstri mühendisi, sosyolog, çalışma ekonomisti, iktisatçı, kamu yöneticisi, şehir markası ve imajı konusunda uzman olan Belediye Başkan adayı Savaş Kalaycı, 5 üniversite bitirdi ve yüksek lisansını ise "Şehir Markası ve İmajı, Yoksulluk Kültürü ve Dayanışma" konuları üzerine yaptı.

Savaş Kalaycı, 2019 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Karaman Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi.