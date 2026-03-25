Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan savaşın enerji arzı üzerindeki etkileri nedeniyle ülkede “ulusal enerji acil durumu” ilan etti. Marcos Jr, kararın küresel enerji tedarikindeki olası kesintilere karşı hızlı ve koordineli önlemler alınmasını sağlayacağını belirtti.

Acil durum kapsamında hükümet, yakıt, gıda, ilaç ve diğer temel ürünlerin tedarik ve dağıtımını güvence altına almak için özel bir komite kurdu. Kararın bir yıl yürürlükte kalacağı açıklanırken, devlete yakıt tedarikinde ön ödeme yapma ve stokları artırma yetkisi verildi. Ayrıca yetkililere, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı müdahale etme imkânı tanındı.

45 GÜNLÜK YAKIT REZERVİ KALDI

Enerji Bakanlığı ise mevcut tüketim seviyelerine göre ülkede yaklaşık 45 günlük yakıt rezervi bulunduğunu açıkladı. Hükümetin, stokları güçlendirmek amacıyla 1 milyon varil petrol temini için bölge içi ve dışı ülkelerle görüşmeler yürüttüğü bildirildi. Manila yönetiminin, ABD ile temas kurarak yaptırım altındaki ülkelerden petrol alımına yönelik muafiyet seçeneklerini de değerlendirdiği belirtildi.

ÜLKEDE KAOS YAŞANIYOR

Ancak alınan karar, ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi. Artan yakıt fiyatlarına tepki gösteren ulaşım sendikaları ve sivil toplum kuruluşları, hükümetin adımlarını yetersiz buldu. Piston adlı taşımacılık örgütü, acil durum ilanını “yüzeysel bir çözüm” olarak nitelendirerek, petrol üzerindeki vergilerin kaldırılması çağrısında bulundu.

GREV HAZIRLIĞI BAŞLADI

Ülkede toplu taşıma çalışanları ve tüketici grupları, yakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek için iki günlük grev hazırlığına başladı. Hükümet ise etkileri hafifletmek amacıyla bazı şehirlerde ücretsiz otobüs hizmeti başlatırken, motosikletli kuryeler ve toplu taşıma çalışanlarına 5 bin peso destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Uzmanlar, enerji krizinin yalnızca yakıt fiyatlarını değil, ulaşım ve temel tüketim maliyetlerini de artırarak ekonomik baskıyı derinleştirebileceği uyarısında bulunuyor.