Savaş Buldan kimdir? Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan kaç yaşında, nereli?

Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan kaç yaşında, nereli? Savaş Buldan, 1964 yılında Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde dünyaya gelmiştir. Peki Savaş Buldan neden öldürüldü, kim tarafından kaçırıldı ve neden Türkiye gündemine oturdu? İşte detaylar…

SAVAŞ BULDAN KİMDİR?

Savaş Buldan (1964, Hakkâri - 4 Haziran 1994, Bolu), Susurluk skandalına karışan Kürt kökenli Türk vatandaşıdır. Siyasetçi Pervin Buldan'ın eşidir. Haziran 1994'te kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırıldı ve öldürüldü.

Babasının adı Şükrü olup, Susurluk Raporu'na göre 1979'dan itibaren Yüksekova'da PKK paralelinde faaliyet gösterdi. Mart 1979'da Yüksekova'da meydana gelen olaylarla ilgili olarak yargılandı. Yine Susurluk raporuna göre, 1980'de Kızıltepe ve Diyarbakır'da Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları (KUK) ile PKK arasındaki çatışmalar esnasında bazı PKK mensuplarını evinde barındırdı.

SAVAŞ BULDAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

1990'lı yıllarda Türkiye'nin karanlık siyasi dönemine adını yazdırmış, faili meçhul bir cinayetle yaşamını yitirmiş, Hakkârili bir iş insanı ve aktivisttir.

2 Haziran 1994 tarihinde İstanbul Yeşilyurt'taki Çınar Oteli'nden, polis kimliği taşıyan kişiler tarafından Adnan Yıldırım ve Hacı Karay ile birlikte kaçırıldı. Olaydan iki gün sonra, 4 Haziran 1994'te, Bolu'nun Yığılca ilçesindeki Melen Çayı kenarında üç kişinin cesedi bulundu.

İlgili Haberler