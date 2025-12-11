Satırlı kavga! Hem de yolcuların arasında
Bursa'da bir minibüsün içerisinde iki kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan biri satır çekerken; yolcuların yaşadığı panik kameralara yansıdı.
- Bursa'da bir minibüste iki erkek yolcu arasında çıkan tartışma şiddete dönüştü.
- Tartışma sırasında taraflardan biri satır çekerek minibüsteki yolcuların panik yaşamasına neden oldu.
- Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa'da şehir içi ulaşım sağlayan bir minibüsün içerisinde iki yolcu arasında çıkan tartışma, kısa sürede şiddete dönüşerek büyük paniğe neden oldu.
Olay, henüz belirlenemeyen bir güzergahta seyir halinde olan minibüsün içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, iki erkek yolcu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma başladı.
PANİK ANLARI KAMERALARDA
Tartışmanın büyümesiyle taraflardan birinin satır çekmesi, minibüsteki diğer yolculara korku dolu anlar yaşattı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Satırı gören minibüs içerisindeki diğer yolcular, büyük bir panik yaşadı.