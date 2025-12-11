Satırlı kavga! Hem de yolcuların arasında

Bursa'da şehir içi ulaşım sağlayan bir minibüsün içerisinde iki yolcu arasında çıkan tartışma, kısa sürede şiddete dönüşerek büyük paniğe neden oldu.

Olay, henüz belirlenemeyen bir güzergahta seyir halinde olan minibüsün içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, iki erkek yolcu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma başladı.

PANİK ANLARI KAMERALARDA

Tartışmanın büyümesiyle taraflardan birinin satır çekmesi, minibüsteki diğer yolculara korku dolu anlar yaşattı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Satırı gören minibüs içerisindeki diğer yolcular, büyük bir panik yaşadı.