Satılmış Karakoç kimdir? CHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı ise Satılmış Karakoç oldu. Satılmış Karakoç kimdir? Satılmış Karakoç nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

SATILMIŞ KARAKOÇ KİMDİR?

Satılmış Karakoç, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı olarak yarışacak.