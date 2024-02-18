Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Gürhan Albayrak kimdir? Gürhan Albayrak hayatı ve biyografisi!

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GÜRHAN ALBAYRAK KİMDİR?

Ahmet Dönmez, 1974 yılında Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sarıcakaya'da tamamladı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl açılan hakimlik savcılık sınavlarını başarıyla geçerek Eskişehir hakim adayı olarak göreve başladı. Türkiye'nin değişik yerlerinde hakim ve Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı. İyi derecede İngilizce bilen, evli ve 2 çocuk babası Dönmez, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı olarak görev yaparken kendi isteğiyle emekli oldu.