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Sansar Salvo tutuklandı mı? Ünlü rapçi Sansar Salvo neden cezaevine girdi, sebebi ne? Sansar Salvo neden hapse girdi?

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Son yıllarda ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen ünlü rapçi Sansar Salvo tutuklandı mı? Ünlü rapçi Sansar Salvo neden cezaevine girdi, sebebi ne? Sansar Salvo neden hapse girdi?

Sansar Salvo tutuklandı mı? Dum Taka Dum ve Koptu Kayış şarkılarıyla tanınan gerçek adı Ekincan Aslan olan Sansar Salvo'nun günler önce cezaevine girdiği ortaya çıktı. Ünlü rapçi, cezaevinde olduğu prodüktörü tarafından da doğrulandı. Peki, Sansar Salvo tutuklandı mı? Ünlü rapçi Sansar Salvo neden cezaevine girdi, sebebi ne? Sansar Salvo neden hapse girdi?

SANSAR SALVO TUTUKLANDI MI?

Rapertuar hesabının ulaştığı Prodüktör Motif Beat, rapçinin cezaevinde olduğunu doğruladı ancak nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı. Öte yandan rapçinin başkalarına ait bilgileri izinsiz paylaştığı için cezaevine girdiği konuşuluyor.

Bir dönem kanser tedavisi gören sonra kız arkadaşının ölümüyle zor günler yaşayan Sansar Salvo, ailesiyle de sorunlar yaşıyor. Daha önce intihar girişiminde bulunan Salvo, ailesinin kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etmişti. Robert Hip Hop YouTube kanalında yayınlanan iddiaya göre, ünlü rapçi Anadolu Yakası'nda bir kapalı cezaevinde yatıyor. Rapçinin birkaç gün cezaevinde yatacağı öğrenildi.

SANSAR SALVO NEDEN HAPSE GİRDİ?

Ünlü rapçi Sansar Salvo neden cezaevine girdiği henüz bilinmemektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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